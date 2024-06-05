富邦增資英商辦9.8億元

富邦金控（2881）昨（4）日代子公司富邦人壽公告，董事會通過對富邦人壽100%持有的子公司Bow Bells House增資2,395.8萬英鎊（約新台幣9億8,997萬元），將待主管機關核准後匯出增資款項。

富邦人壽在2014年12月以1.97億元英鎊（約新台幣逾100億元），買下英國倫敦Bow Bells House大樓。富邦人壽曾在2023年6月7日經董事會決議通過「以債轉股」方式辦理BBH增資，金額為1億3,795萬英鎊，經主管機關核准後，於2023年9月28日完成交易。截至去年底，富邦人壽對BBH的投資虧損約11.17億元。

商品推薦