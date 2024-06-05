AI概念股火熱 壽險雙雄操盤...各有千秋
AI概念股火熱，台股在5月28日盤中創下21,937點的歷史新高；壽險雙雄國泰人壽、富邦人壽今年股市操作策略轉為逢高實現部分獲利、資本利得入袋為安，利息收入為輔、不會預設需達成多少目標。
國泰金控（2882）先前召開法說會時，財務長陳晏如說明，著眼國內外股市上揚，國泰人壽趁勢實現部分股票資本利得；國泰人壽執行副總林昭廷也強調，國壽國內外股票未實現利益超過千億元。
時序將進入股利發放旺季，對於國泰人壽如何看待股利股息入袋對獲利的影響，林昭廷說明，去年大約認列了197億元，不過，近期實現不少資本利得，公司不會預設股利入帳的目標。
受惠債券持續布建及利率維持高位、利息收入持續成長，國泰人壽今年第1季避險前經常性收益率為3.23%，高於去年的3.15%。
富邦金控（2881）總經理韓蔚廷在首季法說會上表示，富邦人壽的金融資產未實現部位已轉正，對台股投資策略會偏重AI等成長股的區間操作。富邦人壽主管說明，長期仍看好股市發展，但考量股價指數已高，配息率下降，今年操作會以AI等成長股的區間操作為主，雖可能影響今年股利收入，但會就整體收益率進行考量。
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