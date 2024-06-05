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AI概念股火熱 壽險雙雄操盤...各有千秋

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

AI概念股火熱，台股在5月28日盤中創下21,937點的歷史新高；壽險雙雄國泰人壽富邦人壽今年股市操作策略轉為逢高實現部分獲利、資本利得入袋為安，利息收入為輔、不會預設需達成多少目標。

國泰金控（2882）先前召開法說會時，財務長陳晏如說明，著眼國內外股市上揚，國泰人壽趁勢實現部分股票資本利得；國泰人壽執行副總林昭廷也強調，國壽國內外股票未實現利益超過千億元。

時序將進入股利發放旺季，對於國泰人壽如何看待股利股息入袋對獲利的影響，林昭廷說明，去年大約認列了197億元，不過，近期實現不少資本利得，公司不會預設股利入帳的目標。

受惠債券持續布建及利率維持高位、利息收入持續成長，國泰人壽今年第1季避險前經常性收益率為3.23%，高於去年的3.15%。

富邦金控（2881）總經理韓蔚廷在首季法說會上表示，富邦人壽的金融資產未實現部位已轉正，對台股投資策略會偏重AI等成長股的區間操作。富邦人壽主管說明，長期仍看好股市發展，但考量股價指數已高，配息率下降，今年操作會以AI等成長股的區間操作為主，雖可能影響今年股利收入，但會就整體收益率進行考量。

國泰人壽 富邦人壽 股利

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