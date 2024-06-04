欠錢保單被迫解約有解了！金管會提修法 8類保單免被強制執行

為避免債務人欠錢，保單被迫強制解約，而失去自己、家屬生活的最低保障，金管會宣布修《保險法》，增列壽險保額100萬元、單筆解約金10萬元以內等8大保單類型，禁止做扣押、或強制執行標的，草案拚8月送行政院、盼最快在下會期送立法院修法通過。

據司法院統計，從2023年1月到2024年3月底，過去這五個季度，因債務人欠錢導致保單被強制執行件數達8,712件，等於平均每季都有逾1,700件保單被迫解約。

立委鍾佳濱、黃珊珊等立委都質疑，壽險保單主約有高保價金、被強制執行還債，但連同一些醫療險、意外險等低保價金也都被執行，讓保戶最低保障都消失，這樣並不合理。

為確保債務人（要保人，付保費者）保單被扣押或強制執行後，保戶仍可維持生活經濟所需的基本保險保障，金管會修《保險法》，一、增訂8類保單、不做強制執行標的，二、導入「介入權」機制，被保險人、受益人可替債務人的保單「贖身」，等於替債務人還債，成為該張保單的要保人。

這8類免被強制執行的保單：1.產險，2.健康險、一年期以下意外或旅平險、一年期壽險，3.小額終老險，4.被保險人合併保額不到100萬元的壽險，5.前述這四項保單正在做保險給付，給付部分禁做扣押或強制執行。

6.進入年金給付的年金險，7.壽險保單的單筆解約金10萬元以內，8.前述兩項保單，當保險事故發生後，單筆給付額10萬元額度內者。

保險局副局長蔡火炎說，產險、健康險、一年期以下意外或旅平險，及一年期壽險，解約金都很低，健康險又是保障基本生活所需，列禁止被強制執行標的。

小額終老是政策保險、最高保額僅90萬元也做保留，但並非人人都有買小額終老，因此對小額終老以外的一般壽險留100萬元保額，但超過者可被執行。

其餘如終身意外險、或還本醫療險，因含有壽險成分，若保單中間解約，會有解約金，最多就只能保留單筆解約金10萬元，超過者仍可被執行，壽險公司會依保單狀況來做判定。

也因保單種類多元，修法上路後，法院若要強制執行保單，實務上會先向壽險公會和保險公司申請資料，業者回函時就需向法院說明，債務人那些保單可免被強制執行。

至於修法空窗期間，金管會也將這8大免被強制執行的保單範圍，提供司法院參考，希望法院執行時，可考量債務人買保單並非是要逃避債務，而是要替自己或家屬做保障，希望能酌留一點最基本保障。