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穩穩賺！六大壽險首季利息與租金收入逼近1,800億元 國泰人壽拔頭籌

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
壽險龍頭國泰人壽一家就進帳531.19億元、拔得頭籌。圖／國泰人壽提供
壽險龍頭國泰人壽一家就進帳531.19億元、拔得頭籌。圖／國泰人壽提供

根據各公司財報，六大壽險今年第1季利息與租金收入合計為1,794.8億元、逼近1,800億元大關，並較去年同期增加81.79億元；其中，壽險龍頭國泰人壽一家就進帳531.19億元、拔得頭籌，南山人壽359.04億元居次，富邦人壽335.38億元拿下季軍。

另外，新光人壽首季進帳262.26億元，凱基人壽為166.1億元，台灣人壽也有140.83億元的利息加租金收入落袋。與去年同期相較，六大壽險裡僅新光人壽略見下滑，其餘五大壽險均水漲船高。

各公司資料顯示，富邦人壽首季利息與租金收入年增金額24.54億元奪冠，國泰人壽年增23.9億元緊追在後，南山人壽年增21.39億元、擠入前三大。

此外，凱基人壽年增8.1億元，超前台灣人壽的4.64億元，新光人壽則是微幅減少0.79億元。

壽險業主管解釋，壽險公司投資債券的利息收入、股票現金股利與不動產租金等金額愈高，代表公司每年都能有「穩定收入」進帳，有助獲利提升。

壽險業高層分析，多數壽險公司首季利息與租金收入增加，主要原因有三，在投資部位變動不大前提下，可能是市場利率或租金上升；當市場利率或租金差不多時，即為投資部位和出租的資產部位變大；部分壽險公司是同時兼有上述兩項因素。

至於新光人壽利息與租金收入微減，因投資部位變化不大，主要是銀行存款利息減少所致。

業者指出，擁有不少土地與不動產的大型壽險公司樂當「包租公」，每年都能藉此穩定取得租金收入。今年第1季，六大壽險的租金收入進帳88.26億元，光是國泰人壽就高達34.19億元、占比近四成，「全台最大包租公」封號當之無愧。

今年首季六大壽險租金收入88.26億元，較去年同期增加3.1億元。富邦人壽、新光人壽與南山人壽首季分別賺進21.64億元、12.31與11.30億元的租金收入；台灣人壽與凱基人壽也有5.07與3.75億元的租金收入落袋。

壽險公司 租金

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