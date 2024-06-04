嚴家淦後代占用古蹟 臺銀：文資局借用契約至6月底

中央社／ 台北4日電
臺灣銀行。 圖／聯合報系資料照片
臺灣銀行。 圖／聯合報系資料照片

前總統嚴家淦後代被爆占用博愛特區古蹟，針對其中屬臺銀的自由之家、大同之家，臺銀今天表示，文資局借用契約至今年6月底，已規劃收回後由臺銀文物館及經濟研究所進駐使用，續借與否應經董事會同意。

根據「鏡週刊」指出，嚴家淦四子、前國策顧問嚴雋泰成立的協會，遭控8年前以修復嚴家淦故居為由，經文化部文資局出面，向臺灣銀行無償借用鄰近2處古蹟自由之家及大同之家暫放文物，歷經2度續借卻仍拒絕遷出。

對此，臺銀今天表示，自由之家、大同之家2處古蹟的產權為臺銀所有，自2016年7月起借用予文資局，借用契約至今年6月30日止。

臺銀進一步表示，現已規劃收回後由臺銀文物館及經濟研究所進駐使用，並經董事會決議通過。

臺銀指出，至於借用人文資局表示擬再借用至2026年底，但雙方就借用契約展延期間及條件仍在洽商中，續借與否仍應經董事會同意。

嚴家淦故居位於台北市博愛特區，建築及土地所有人是文化部文化資產局，由文資局管理；自由之家及大同之家屬於臺銀；3處國定古蹟土地面積共約1.3公頃。自嚴家淦逝世後，從未對外開放，在嚴家後代多年倡議下，政府一直有意把這3處規畫為嚴家淦紀念園區。

國定古蹟 大同 臺銀

延伸閱讀

台灣勝蹟消失四分之三 林衡道孫子感慨文化不被重視

「全島第一摩登車站」鐵路高架化施工 發現古蹟轉車台恐影響工期

李安妮出面整合地主允出資 李登輝故居終於登錄紀念建築

歷經7年斥資6988萬 竹市首座私有國定古蹟進士第揭牌

相關新聞

穩穩賺！六大壽險首季利息與租金收入逼近1,800億元 國泰人壽拔頭籌

根據各公司財報，六大壽險今年第1季利息與租金收入合計為1,794.8億元、逼近1,800億元大關，並較去年同期增加81....

NVIDIA 熱台股再飛、央行將升息打炒房？經濟學家這樣說

北威論壇4日討論《美國2024降息政策的影響》，台股有機會上看3萬點嗎？與會中信金控首席經濟學家林建甫認為，資金浪潮推升...

金管會提出介入權修法 高保障型保單受惠最大

金管會提出介入權修法，高利及高保障型保單受惠最大。針對日益嚴重的保單遭法院強制執行衝擊保戶權益，金管會今日宣布保險法修正...

金管會宣布修法草案 八大類型保險契約將豁免強制執行

金管會開善門，今日正式宣布推出保險法修法，金管會共提出了八種可免除強制執行的保險契約類型，避免保戶因為欠債而遭強制執行，...

永豐DA BOSS挺創業 首次參展InnoVEX

支持新創企業，永豐銀行首次參展4日登場的「COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX」，亦是唯一參展的金融業...

央行找房仲、銀行喝咖啡 房市管制措施受關注

國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」，了解近期國內房地產景氣、房價為何驚驚漲等議題；央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。