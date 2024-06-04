嚴家淦後代占用古蹟 臺銀：文資局借用契約至6月底
前總統嚴家淦後代被爆占用博愛特區古蹟，針對其中屬臺銀的自由之家、大同之家，臺銀今天表示，文資局借用契約至今年6月底，已規劃收回後由臺銀文物館及經濟研究所進駐使用，續借與否應經董事會同意。
根據「鏡週刊」指出，嚴家淦四子、前國策顧問嚴雋泰成立的協會，遭控8年前以修復嚴家淦故居為由，經文化部文資局出面，向臺灣銀行無償借用鄰近2處古蹟自由之家及大同之家暫放文物，歷經2度續借卻仍拒絕遷出。
對此，臺銀今天表示，自由之家、大同之家2處古蹟的產權為臺銀所有，自2016年7月起借用予文資局，借用契約至今年6月30日止。
臺銀進一步表示，現已規劃收回後由臺銀文物館及經濟研究所進駐使用，並經董事會決議通過。
臺銀指出，至於借用人文資局表示擬再借用至2026年底，但雙方就借用契約展延期間及條件仍在洽商中，續借與否仍應經董事會同意。
嚴家淦故居位於台北市博愛特區，建築及土地所有人是文化部文化資產局，由文資局管理；自由之家及大同之家屬於臺銀；3處國定古蹟土地面積共約1.3公頃。自嚴家淦逝世後，從未對外開放，在嚴家後代多年倡議下，政府一直有意把這3處規畫為嚴家淦紀念園區。
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