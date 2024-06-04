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富邦人壽增資英國不動產 Bow Bells House 2,395.8萬英鎊

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控（2881）4日代子公司富邦人壽公告，董事會通過對富邦人壽100%持有之子公司Bow Bells House（Jersey）增資2,395.8萬英鎊（約新台幣9億8,997萬元），將待主管機關核准後匯出增資款項。

富邦人壽在2014年12月以1.97億元英鎊（折合新台幣逾100億元），買下「Bow Bells House」大樓。根據重大訊息揭露，富邦人壽曾在2023年6月7日經董事會決議通過「以債轉股」方式辦理BBH增資，金額為1億3,795萬英鎊，經主管機關核准後，於2023年9月28日完成交易。

根據公開資訊顯示，富邦人壽投資國外不動產集中於歐洲地區，其中包括英國倫敦的Carter Lane、Bow Bells House及Madame Tussauds London（杜莎夫人蠟像館），以及德國法蘭克福的Eurotower（歐元塔）、比利時布魯塞爾的Ellipse Building。

這五處歐洲地區的不動產投資，僅英國倫敦的Madame Tussauds London具有收益，另外四處均為虧損。

回顧今年3月，富邦人壽認列海外商用不動產評價損失近60億元，占去年獲利的六分之一，引發金融圈關注。富邦金控指出，富邦人壽針對德國房地產租期將至，基於保守穩健原則先認列價值減損，3月認列德國不動產公允價值下調近60億元，以致單月獲利受到不利影響。

據悉，該筆商用不動產評價損失，主要是德國法蘭克福「歐元塔」（Eurotower）大樓，原本是由歐洲央行（ECB）所承租，租約即將在2025年期滿，且ECB宣布最晚2025年就要搬離該大樓，歐洲央行不再續租「歐元塔」，富壽一口氣下調公允價值60億元。

富邦人壽 德國

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