NVIDIA 熱台股再飛、央行將升息打炒房？經濟學家這樣說

北威論壇4日討論《美國2024降息政策的影響》，台股有機會上看3萬點嗎？與會中信金控首席經濟學家林建甫認為，資金浪潮推升台股，AI題材發酵更可帶動，認為高科技發展仍有很大發展空間，高階晶片需求龐大，台積電（2330）高階製程一定滿手訂單，台股仍有機會，「只是高點自然會有震盪，今年股市會很難玩，每天漲跌都會很大」。

與會國票金前總經理、暢銷作家丁予嘉同意AI趨勢，全球主要股市已經創歷史新高，還會再漲、但風險已經很高，債市目前處在經濟沒衰退、通膨黏著，過往歷史經驗，正實質利率很高時候、股市都會下跌，但目前股市都沒跌，唯一原因是獲利成長預期擊敗高利率，市場預期將來應用AI，將促使利潤生產力向上，股價因而往上衝。

他舉例自己初中同學，買入ADR約3萬股，放到現在才想起，他詢問丁予嘉要不要賣？丁予嘉回答還會再漲，但接下來漲幅不會很大，也認為不是每個人都可以抓到這段漲幅，市場到現在都抓不住。

但丁予嘉認為，未來的風險是「這不可能是一個人的武林，也不可能那麼久」，認為NVIDIA或其他產業，勢必未來會有其他對手，屆時競爭拉低價格，毛利率將不會如同一個人時候那麼厲害，認同今年台股震盪會很大，但建議投資人作股票「看好價位就長期投資，不要每天看盤」。除此之外，面對未來，丁予嘉還看到六大風險，包括第一，高利息長期處於高點，衝擊美國低收入戶消費；第二，美年薪12萬、20萬美元的中等收入戶，消費能力正在衰退；第三，就業市場疲弱，中大型企業開始裁員；第四，昂貴AI訓練設備提升生產力應用是否會被廣為接受？第五，聯邦政府赤字如果放任擴大，就是愚蠢；第六，地緣政治沒搞好，就是聯邦政府赤字導火線。

對於6月央行理監事會議利率政策，著眼新青安助攻台灣房市近期熱潮。央行將在6月舉行理監事會議，是否升息打炒房？與會學者看法不一。

林建甫認為，新青安貸款力量很大，房市很熱，今年台灣通膨並不嚴重，在房市過熱下，不排除央行6月再升息半碼（0.125個百分點），因對傳統產業有傷害，認為央行總裁楊金龍應很難拿捏。

丁予嘉認為，台灣今年經濟是不錯，但不認為央行會因為房地產過熱，而再次升息，直言建商私下遊說力量其實蠻強的，也不覺得央行會採取這舉動，至於新台幣匯率應會逐步緩升。

台灣經濟研究院董事長吳中書則認為，新台幣長期關注主要出口對手國韓元，過往央行態度，就是動態中求穩定、不喜愛太大波動，今年台灣外貿表現不錯，通常新台幣會相對偏升，假設美國降息1碼或是降息更多，美元勢必偏弱，一來一往，新台幣將偏向強勢，唯一不確定性是地緣政治。

吳中書認為，台灣經濟成長動能是少數國家中比較亮眼，不會利率變動，就會立刻吸引資金立刻轉移，畢竟美國與其他國家利差仍大。

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