台股漲多拉回 新台幣震盪走升收32.394元

中央社／ 台北4日電
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

台股漲多拉回，今天下挫逾百點，新台幣匯率一度翻黑，不過出口商進場拋匯，帶動匯價由貶翻升，今天收盤收32.394元，微升0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額15.07億美元。

美國ISM最新公布的5月製造業採購經理人指數（PMI）表現不佳，顯示經濟放緩，加深市場降息預期，美元指數急跌，一度貶破104關卡，亞幣順勢反彈。

外匯交易員指出，新台幣兌美元今天以32.37元開出後，反映美元跳水，早盤匯價最高觸及32.31元，隨著台股下挫、外資午後加大匯出力道，新台幣震盪轉貶，盤中最低為32.428元。

眼見新台幣摔回32.4元價位，出口商趕緊進場撿便宜，跌幅迅速收斂，由貶翻升，終場收在32.394元。

根據央行統計，由於美國經濟放緩、降息預期轉濃，美元指數今天下跌0.5%，亞幣展開反彈，人民幣、新台幣、韓元均小升0.01%，日圓則展開報復性反彈、漲1.13%。

外匯交易員指出，短線可聚焦台股表現，如果台股稍做修正後，仍有動能繼續上攻，便可拉動新台幣匯率走揚；國際環境方面，關注美國經濟數據表現，如本週將公布的非農報告，若數據支持經濟放緩，讓降息路徑更明確，美元走弱的情況下，有助新台幣擺脫今年以來的趨貶態勢。

新台幣 美國經濟

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