金管會提出介入權修法，高利及高保障型保單受惠最大。針對日益嚴重的保單遭法院強制執行衝擊保戶權益，金管會今日宣布保險法修正草案，除了八種可豁免強制執行的保單類型之外，介入權的行使亦為修法重點，其中受惠最大的，將是高利和高保障型這種高價值的保單，未來要保人只要能夠找到其他的償債來源，則可以透過介入權的行使，讓保單免於被強制執行。

債權人在追索債權時，若要強制執行保單，則將以債務人為要保人的保單為目標，但對保戶而言，倘若該保單具有高價值、高保障，而保戶又能找到其他償債財源時，就可透過該保單的被保險人或受益人在介入權的行使，來變更要保人，接著提出介入權行使的申請，趕在法院所限定的，從保單扣押起算三個月內時間，完成償債，則保單將可免於失效，讓保戶不致因為欠債而「痛失保單」。例如，一張保單價值2千萬，但債務人實際上只欠1千萬，結果保單被強制執行之後，雖然剩下的1千萬元會還給債務人，但保單價值就此化為烏有。

至於介入權的行使，也要儘快，保險局副局長蔡火炎說明，因為一旦保單因為債務問題被假扣押，連給付都會一併被凍結，包括正在接受該保單醫療給付的親屬。

根據保險法的修法，當要保人成為債務人時，該保單的受益人或被保險人都可行使介入權。保險局副局長蔡火炎對此強調，前提是一定要還債，否則即使行使介入權，保單依然會被強制執行。除此之外，基於避免道德風險，會要求在要保人變更時，彼此間一定要有保險利益的存在，例如家屬關係。介入權的引入情境，通常在於要保人的家屬若認為保單給付這些保障，對未來基本生活的維護是有幫助的，則可行使介入權，這些在保險法16條已有清楚的規定，另外也有為自己管理資產者。

而在保險局此次修法中，所提出的八項可豁免強制執行的保險契約，並未列入終身傷害險，對此蔡火炎說明，主要是在於一年期以下的傷害險，多半沒有解約金，所以，沒有強制執行的實益，並且考慮到終身傷害險仍會有壽險成份在，若保單中間要解約，的確有解約金，若保單持續夠久，甚至會超過10萬，所以並未納入，因此，若將來被執行時，就會回到單筆解約金是否超過10萬作判斷，亦即，至少會留下10萬元下來免被強制執行。

而為何上述八款裡，有包括小額終老險？蔡火炎也說明，因為最高保額累計90萬，額度並不高，且為金管會努力推動的普惠金融的保險商品，這是政策推動的商品是基本保障，因此特別列出。他進而說明，另外因為並非每個人都買小額終老險，因此，也會考慮債務人也要有基本壽險保障，所以也把小額終老險之外的其他保險契約，每人仍留100萬保障。此外，在八款被豁免的保險契約中，倘若被保險人的保額為120萬元，則可留下100萬元，但剩下的20萬元，債務人若未還債，仍將遭 強制執行。

目前壽險有定期也有終身壽險，蔡火炎也說明，例如，一年期人壽保險，也沒有解約金，沒有執行實益，超過100萬的超額再作強制執行。他也表示，至於傷害險是為了保意外傷害，比較沒有中止之後買不到，但壽險或健康險，就有被中止之後再也買不到的問題，所以未特別在修法中納入傷害險被豁免強制執行。

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