快訊

花26元買運動飲料中千萬 統一發票3-4月期中獎清冊出爐

原民禁伐補償金增至6萬元表決通過 2綠委跑票

美議員老爸演說談川普…6歲兒子「不給面子」在身後做鬼臉 網友全笑翻：好可愛

華南金控「twAA-/twA-1+」評等獲確認 展望「穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評近日確認華南金控（2880）的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。

中華信評對於華南金控的評估結果係反映華南銀行的個別基礎信用結構，這是因為該行在華南金控集團的整體信用結構中扮演主導性的角色，並貢獻該集團逾90%的合併財務數據。

中華信評認為，華南銀行的資本水準雖有降低但仍屬強健、在國內的市場地位因企業基礎穩固而堪稱良好，並擁有令人滿意的資金來源與流動性結構。抵銷前述評等優勢的因素包括：華南銀行及金控集團獲利能力所面臨同業的競爭壓力，以及該金控集團因主要的營收貢獻來自於銀行子公司而較全球同業更具集中性的營收來源。

華南金控的評等結果較其主要核心營運子公司的個別基礎信用結構或以合併基礎衡量之集團信用結構低一個級距。此結果亦反映了該金控公司債權人的求償順位低於其核心營運子公司債權人的求償順位。

中華信評認為，政府給予華南銀行的潛在支持不太可能及於其他的集團成員包括其母金控公司。再者，華南金控與合併基礎衡量之集團信用結構之間的級距差異同時取決於該金控集團能否適當的控管其雙重槓桿比而不至於顯著高於同業。

華信 華南金控 華南銀行

延伸閱讀

00713年化配息率破10%！配1.5元創新高靠2大選股重點 專家：高股息爭霸戰開打

全民權證／崇越 押寶逾60天

棒球／華南金控盃少棒、青少棒將開打 爭當中華隊國手

志聖、辛耘 瞄準偏價外

相關新聞

永豐DA BOSS挺創業 首次參展InnoVEX

支持新創企業，永豐銀行首次參展4日登場的「COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX」，亦是唯一參展的金融業...

央行找房仲、銀行喝咖啡 房市管制措施受關注

國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」，了解近期國內房地產景氣、房價為何驚驚漲等議題；央...

央行打炒房…還有很多武器

國內房市價量齊揚超火熱，央行在下周四理監事會議上是否祭出第六波房市管制、對房市灑水降溫，被財委會立委稱為「Mr. sur...

國銀新南向兩大目標達陣 新增三據點落腳星國、雪梨、孟買

國銀對新南向市場新增放款、設點兩大目標達陣了。據金管會統計，2024年4月底國銀對新南向18國總放款餘額1兆7,358億...

364天期定存單利率14年新高 市場憂心再度升息所致

中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率漲至1.438%，創下2010年4月以來、逾14年新高水準；國銀資金調度...

三大市場夯 國銀業者搶插旗

國銀今年赴新南向市場設點，以印度、澳洲、新加坡最熱。2月北富銀先申設印度孟買分行、4月12日遠東銀再前進新加坡，同月19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。