華南金控「twAA-/twA-1+」評等獲確認 展望「穩定」

中華信評近日確認華南金控（2880）的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。

中華信評對於華南金控的評估結果係反映華南銀行的個別基礎信用結構，這是因為該行在華南金控集團的整體信用結構中扮演主導性的角色，並貢獻該集團逾90%的合併財務數據。

中華信評認為，華南銀行的資本水準雖有降低但仍屬強健、在國內的市場地位因企業基礎穩固而堪稱良好，並擁有令人滿意的資金來源與流動性結構。抵銷前述評等優勢的因素包括：華南銀行及金控集團獲利能力所面臨同業的競爭壓力，以及該金控集團因主要的營收貢獻來自於銀行子公司而較全球同業更具集中性的營收來源。

華南金控的評等結果較其主要核心營運子公司的個別基礎信用結構或以合併基礎衡量之集團信用結構低一個級距。此結果亦反映了該金控公司債權人的求償順位低於其核心營運子公司債權人的求償順位。

中華信評認為，政府給予華南銀行的潛在支持不太可能及於其他的集團成員包括其母金控公司。再者，華南金控與合併基礎衡量之集團信用結構之間的級距差異同時取決於該金控集團能否適當的控管其雙重槓桿比而不至於顯著高於同業。

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