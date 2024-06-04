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永豐DA BOSS挺創業 首次參展InnoVEX

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
支持新創企業，永豐銀行首次參展4日登場的「COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX」，亦是唯一參展的金融業者。永豐銀行／提供
支持新創企業，永豐銀行首次參展4日登場的「COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX」，亦是唯一參展的金融業者。永豐銀行／提供

支持新創企業，永豐銀行首次參展4日登場的「COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX」，亦是唯一參展的金融業者；永豐銀行表示，InnoVEX為亞洲代表性展會、聚集國際矚目的科技新創公司，永豐旗下創業金融服務平台－DA BOSS則結合金融服務給予全方位支持；即日起一連四天於現場展出DA BOSS創業一站式數位金融服務，同時透過現場互動、剖析創業者心態及潛在優勢，陪伴創業者共同成長。

力挺新創企業，一站式提供創業服務。調查指出，臺灣新創企業自評最缺乏的資源為資金與資本，其次為人力與專業人才。永豐銀行表示，DA BOSS展區針對創業初期最重要的三個面向提供創業金融服務，包括「找專家」提供法律、會計、行銷等創業相關協助；或協助創業者交流「找人脈」；「找資金」則提供辦公室購置貸款並整合收付工具、薪資轉帳等金流服務。

永豐銀行「創業無限 DA BOSS實現」至周五（7日）前於南港展覽館COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX攤位S0702展出。同時，永豐銀行指出，為提供創業者更便捷的數位服務，可經線上申請籌備處或公司戶開戶，再經分行確認即可完成，大幅提升開戶效率，並可經線上申請DA BOSS「找專家、找人脈、找資金」等相關服務。

創業 永豐銀行

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