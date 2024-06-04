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用電量增火災風險升溫 住家綜合保險擴大保障更全面

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著夏天到來用電量增加，讓火災的意外風險也跟著升溫，除了基本的住宅火災及地震保險外，兆豐保險建議可選擇住家綜合保險，承保範圍涵蓋地震住宅基本保險，也包含財物損害、訪客及第三人責任險等，讓保障更全面。

考量個人有動產攜帶之需求，因此在動產保障範圍自動擴大至五個承保事項，包含工作地點內個人財物保障、出差期間個人財物保障、暫時性物品搬遷保障、租賃地點內個人財物保障，以及生活急需補助金。

舉例來說，被保險人的個人財物在工作地點、租賃地點或隨身物品在出差時，因承保之危險事故發生而遭受毀損；另外保險標的物因清潔、修護、修理或改裝等原因，需暫時搬離置存保險標的物處所，且因承保之危險事故發生而遭受毀損時，也在承保範圍內。

不僅動產有保障，當保險標的物因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致之煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人因此遭受體傷、死亡或財物損害，對於該第三人除支付損害賠償金之外，也會支付第三人住院慰問保險金或身故慰問保險金，讓保障更加完整。

兆豐保險表示，選擇透過網路線上投保住家綜合保險，還可享有保費折扣優惠；即日起到今年12月31日止，選用電子保單不僅方便保存、查閱，還有機會抽中3萬元的遠東SOGO百貨即享禮券。

保險金 地震 火災

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