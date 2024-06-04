送漲停水、發財水 股市社群攜手金融酒吧搞創意

「這檔股票又漲停」、「我的庫存除了綠還是綠」，「定期定額ETF才睡的著覺」，股市社群可說是早上最熱鬧的討論區，也是上班族的一點小確幸。 為進一步搶攻股民目光，「股市爆料同學會」APP與全台唯一金融酒吧 The Traders Club 跨界合作搞創意，民眾訂位用餐有機會拿到限量無酒精「漲停水」或「發財水」。

近期台股創新高，COMPUTEX盛大開幕、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台演講，有更多的網友加入討論交流的行列，股市爆料同學會下載已突破300萬，為目前台灣用戶數最多的股市討論社群App。

今年6月，股市爆料同學會與The Traders Club 合作，推出三款別具意義的調酒「股市傳奇」、「漲停之鑰」、 「財富自由之路，還搭配兩款美味鹹食，希望吸引投資人去體驗低調奢華的金融酒吧。「股市傳奇」以 Whisky 為基底，加入爆米花和橘子，象徵股市中的高潮迭起與驚喜；「財富自由之路」則結合 Sake、Gin、Vermouth 和草莓，就像追求自由過程中充滿酸甜滋味；「漲停之鑰」則以 Vodka 為基底，搭配蔓越莓、玫瑰、水蜜桃和薑汁汽水，視覺以漲停的紅色呈現，口感與層次豐富。

不過，要特別注意的是，民眾喝酒不能酒駕，未滿18歲也不得飲酒。

鹹食則是「解套拼盤」和「財富自由炊飯」，解套拼盤包括魷米花、紫薯地瓜球、青蔥雞肉丸和酸豆醬，希望可以療癒投資人套牢的爛心情。財富自由炊飯融合海膽醬風味鮭魚卵、新鮮大蝦和生牛肉，上面堆疊一層層的金箔，希望讓人驚呼：「難道這就是自由的爽度？」

CMoney表示，去The Traders Club 訂位備註是股市爆料同學會的同學，即可獲得股市爆料同學會 x The Traders Club 限量無酒精「漲停水」或「發財水」。有百萬網友一起幫你集氣，祝福你的投資之路有好運，也不怕孤單。

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