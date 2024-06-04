快訊

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

6月首波新品！台灣寶可夢中心推「波克比」4款超Q玩偶、36種鑰匙圈 網讚速度超快

永豐金證券資安分享通報成效 業界第一

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證資安分享通報成效，業界第一。業者提供
永豐金證資安分享通報成效，業界第一。業者提供

永豐金證券積極為投資人打造安全金融服務環境，以「提早警覺偵測惡意行為」為準則，遵循「提升資安情資分享動能，增進資安聯防運作效能」的重要政策目標，積極配合金融資安資訊分享通報，以具體的作為與成果，獲得金融資安資訊分享與分析中2023年執行成效證券業暨期貨業排名第1。

金管員會配合行政院政策，於106年12月成立金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），提供金融資安情資預警及聯防機制，提升金融產業整體資安治理能力，強化金融資安聯防體系，穩定金融市場秩序；參與會員包含銀行、證券及保險等金融業者。2023年首屆進行情資分享獎勵積分統計，永豐金證券在證券業拿下冠軍。

金管會2022年12月公布「金融資安行動方案2.0版」，訂定「提升資安情資分享動能，增進資安聯防運作效能」為精進重點之一。永豐金證券強調，「我們的概念就是提早警覺偵測到惡意行為，只要確認是惡意攻擊就會立刻通報」，積極配合F-ISAC，主動分享資通安全情資，強化資安聯防體系與威脅預警量能。

鑑於市場屢傳出國外IP登入之資安異常事件，永豐金證券已完成新增國外IP登入異常及修改密碼通知，並針對非官方可疑網站、偽冒行動軟體進行監控、偵測、追蹤及下架。2023年共偵測到14件偽冒網站及24件偽冒App，並通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心協助處理。

永豐金證券表示，資安是積極且長期精進的工作，包括持續監控資安設備、網路設備與服務主機日誌，分析資安威脅事件，建立資安事件應變與情資運用程序，善用各項來源情資工具，交叉比對威脅趨勢或攻擊指標，透過評估與處理以防範資安事件發生，保障客戶及公司權益，形成完整的資安防護體系，發揮資安情資與智慧聯防的價值。

情資 永豐金 資安

延伸閱讀

中保科建構一條龍維安管理

數位部揪產業成立「後量子資安產業聯盟」 推三主軸

量子時代到！數位部揪產業成立「後量子資安產業聯盟」

出席資安大會 賴清德：台灣是全球假訊息最嚴重的國家

相關新聞

央行找房仲、銀行喝咖啡 房市管制措施受關注

國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」，了解近期國內房地產景氣、房價為何驚驚漲等議題；央...

央行打炒房…還有很多武器

國內房市價量齊揚超火熱，央行在下周四理監事會議上是否祭出第六波房市管制、對房市灑水降溫，被財委會立委稱為「Mr. sur...

國銀新南向兩大目標達陣 新增三據點落腳星國、雪梨、孟買

國銀對新南向市場新增放款、設點兩大目標達陣了。據金管會統計，2024年4月底國銀對新南向18國總放款餘額1兆7,358億...

364天期定存單利率14年新高 市場憂心再度升息所致

中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率漲至1.438%，創下2010年4月以來、逾14年新高水準；國銀資金調度...

三大市場夯 國銀業者搶插旗

國銀今年赴新南向市場設點，以印度、澳洲、新加坡最熱。2月北富銀先申設印度孟買分行、4月12日遠東銀再前進新加坡，同月19...

台幣連兩升 衝一周高點

AI題材火熱，激勵國內股匯雙漲；新台幣匯率昨（3）日升值2.4分，收在32.396元，連兩升並為近一周新高，總成交量為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。