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新台幣開盤升2.6分 為32.37元

中央社／ 台北4日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.37元開盤，升2.6分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.37元至32.325元。

外匯 新台幣 美元匯率

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