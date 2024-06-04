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美國、拉美與歐非中東股票基金 迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國最新經濟數據錯綜，加上市場對聯準會官員談話做鷹派解讀，以及持續釋出的美股財報正負交雜，全球股市與情緒資金分歧。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周包括美國、拉丁美洲、歐非中東等市場股票基金迎來資金淨流入，其中美股基金單周淨流入幅度雖較前周有所降低，但動能仍為全球市場首位。

安聯投信表示，市場近期持續受到聯準會官員不時偏鷹發言影響，情緒指標美國10年期公債殖利率上周小幅走高收在4.5%左右，美股四大指數與道瓊歐洲600指數過去一周大多收黑，但整月來看則是全數收紅，其中又以科技成長股那斯達克和費城半導體表現強勢。在亞洲市場部分，過去一周亞股大多走跌，其中以港股跌幅較為明顯；新興市場同受市場情緒影響，多數指數走勢較弱。

安聯投信表示，市場對降息預期的調整持續牽動近期金融市場情緒與表現。不過觀察聯準會最新貨幣政策會議重點，可發現目前利率已達到限制性水準，下一步不太可能是升息，重點將是考量就業市場與通膨狀況，會影響當前高利率會維持多長時間。不過聯準會也透過縮減量化緊縮規模來舒緩貨幣市場緊張程度，降低每個月減持的美國公債額度。整體來說，聯準會對利率調整維持觀望態度，但也透過縮減量化緊縮金額，確保縮表流暢度。

在經濟狀況方面，安聯投信表示，雖通膨仍有起伏，但聯準會主席在最新會議後表示經濟成長率仍佳且通膨走低，淡化市場對停滯性通膨的擔憂。展望今年，軟著陸仍是基本情境，對股票長期來說仍維持長期震盪走升的看法。

台股部分，安聯投信台股團隊表示， 觀察過去一周台股盤勢，Computex帶動AI概念股轉強，投資人對電子類股成交比重回升，海運價格轉強也推高航運類股；與此同時，近期軍事演習消息對觀光類股帶來影響，部分指數的成分股調整也影響相關類股表現；同時部分營建股也受到影響。

安聯投信台股團隊表示，雖盤勢受到短線評價與資金面影響，但整體來說AI在電子股中主流地位不變，而其中又以散熱族群為相對強勢者；除此之外，市場也已開始布局有望在下半年回升的類股，包括車用等上游元件也有所表現。

展望後市，AI仍將續為主流趨勢，出現拉回或可視為買點，而AI伺服器訂單能見度高，未來兩年營收成長確定性仍高；此外，在Computex開展後，部分漲多族群面臨短線資金離場為相對合理預期，同時也提供了中期資金進場機會；往後觀察，包括美國聯準會降息政策相關訊號，以及地緣政治的情勢變化，仍是應持續留意的重點。

台股 美國聯準會 通膨

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