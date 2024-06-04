央行打炒房…還有很多武器

國內房市價量齊揚超火熱，央行在下周四理監事會議上是否祭出第六波房市管制、對房市灑水降溫，被財委會立委稱為「Mr. surprise」的央行總裁楊金龍「葫蘆裡還有藥嗎」？金融圈對此議論紛紛、看法不一。

銀行主管分析，央行先前連續升息，加上陸續推出五波房市管制措施，不能說沒效果，至少在新青安房貸政策推出前，去年上半年房市買氣確實一度冷卻下來，但央行左手升息打炒房、政府右手給予利率補貼，導致央行管制房市成效打了不少折扣。

銀行主管認為，央行若要加碼打炒房，一定有不少「武器」可用，例如再度緊縮「特定地區」的房貸成數，但另一個更關鍵的問題是，用了這些措施，效果卻被利率補貼抵銷，能否達到央行想要達成的目標，有待商榷。

對於目前房市景氣是否健康，央行官員先前表示，央行主要關注銀行逾放比是否升高，截至今年3月底，銀行房貸與建築貸款逾放比分別降為0.06%及0.04%，均低於整體逾放比0.17%；截至去年底，國銀覆蓋率也高達960.96%，顯示銀行為因應未來可能的放款風險而「晴天儲糧」。

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