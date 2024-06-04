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央行找房仲、銀行喝咖啡 房市管制措施受關注

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」。圖／聯合報系資料照片
國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」。圖／聯合報系資料照片

國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」，了解近期國內房地產景氣、房價為何驚驚漲等議題；央行將於下周四（13日）召開第2季理監事會，自2020年起連續祭出的五波房市信用管制措施是否再加碼，市場高度關注。

對此，央行官員回應，每年內部都會邀請房仲業者到央行專題演講，與近期房市上漲議題並無關聯；此外，央行在每季理監事會議登場前，也都會向銀行調查相關議題。

據了解，央行近期電洽主要房貸銀行詢問新青安貸款相關事項，包括負債比率是否放寬、新青安申貸40年的比率，以及今年以來有無放寬貸款成數超過八成五等。

央行理監事會議登場前一周，市場傳出，因近來台灣房市交易十分火熱且價量齊揚，央行邀房仲業者、主要房貸銀行主管來行，瞭解當前房市景氣、房價為何上漲等問題。央行在每季理監事會議前也會對主要銀行發出調查問卷，據透露，央行本季調查內容偏重在「對房市未來景氣的展望與看法」。

銀行主管說，央行連續祭出五波房市管制措施後，本月理監事會是否會再出招、對高漲的房市「揮拳」，成為金融圈最關切的議題。

央行經研處副處長曹體仁先前分析，房市景氣確實較去年上半年更熱絡，主要原因有三，包括台灣出口景氣明顯回升、股市創新高產生財富效果，及新青安政策催出自住需求。不過，央行升息會帶動房貸利率走揚，對房市多少會產生抑制效果。

為避免過多銀行資源流向不動產市場，影響金融穩定，央行自2020年起連續祭出五波房地產選擇性信用管制措施；國內房市在去年上半年一度轉為觀望氣氛，但財政部2023年8月推出條件超優惠的「新青年安心成家」房貸專案，不僅催出房市買氣，也激勵房價上漲。

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