獨／外價準備金新制提前曝光 特別盈餘公積入列財源

外匯價格變動準備金新制提前曝光。根據本報掌握即將正式出爐的外匯價格變動準備金新制版本內容，除了先前已定案的沖抵比率拉高至100%之外，未來不只六大項準備金可移作外價準備金的財源，最大的突破在於保險局將允許壽險業者，在2026年尚未接軌ICS 2.0新制之前，可從特別盈餘公積「借」出額度來沖抵，亦即，未來特別盈餘公積除了提供發股利，還可以用來支應外價準備金，但未來必須把借出來的額度歸還。

原先可用於充實外匯價格變動準備金的六項準備金，包括了不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金、長年期保費不足準備金、其他經金管會核准項目等六大項，這六大項準備金均為「負債」項下科目，因此可作外價準備金的財源，現在則多加了特別盈餘公積一項。

據了解，壽險公會和保險局已有一定的默契，近二周內應可望正式獲保險局核准，這也將是新任主委彭金隆上任之後，對保險業者送出的第一份大禮，在外價準備金大幅鬆綁之下，業者未來的匯率避險成本亦可望大紓壓。

上述這項新作法，主要用於面臨新台幣匯率大升，使外價準備金不足沖抵時，特別盈餘公積就能登場解燃眉之急。據了解，壽險公會已將最後的版本送抵保險局，目前保險局正透過公會全面了解業者目前的特別盈餘公積狀態。至於2026年接軌之後，保險局與公會已有默契，願支持保險合約負債若產生保留盈餘有利影響數，在經過保險局核准之後，亦可轉列部分金額到外價準備金。

另一方面，為了避免業者動輒變動外價準備金的計算方式，未來新制將走「申請制」路線，若未申請，或申請但未經保險局核准者，則採取舊制，在申請送出之前，業者必須經過內部風管會、董事會審議通過，而且一旦經過保險局核准，之後就不能再任意變更，除非保險局同意。

除了上述的特別盈餘公積新規定之外，還有四大項新規定，包括外價準備金的固定提存率大幅拉高、沖抵率100%、準備金上限拉高、另外，準備金下限，在新制更直接降為0，亦即不設下限；另一方面，未來使用新制的業者，由於可100%沖抵匯損，因此就不必再進行傳統避險成本額外提存或沖抵。

其中在固定提存率，根據新版規定，從每月國外投資的淨曝險部位，提存0.06%，拉高提存率變成 0.1%，一年的總提存率也從0.72%拉高為1.2%。

至於準備金上限，計算方式變動亦相當大，原本以前一年度的國外投資淨曝險扣除傳統避險成本之後為基準的7.58%計算出準備金上限，現在新制則是以不扣除傳統避險本金的國外投資總部位為基準的12.24%來作為準備金上限，至於兩個比率的差異，和風險誤差值有關，前者為5%（VAR 95%），後者僅0.5%（VAR 99.5%）。

對於上述的變動，知情人士指出，都是基於要把外價準備金的水庫向上放大有關，才能發揮取代避險成本的功能，透過拉高變動準備金的水位，包括拉高提存率及可沖抵率，放大準備金水位的上限，使未來傳統的避險成本能逐漸下降。相較於先前壽險業者每月得花超過300億以上的換匯（CS）或無本金遠期外匯（NDF）的成本，去年全體壽險業者的避險成本更高達3600億，未來外匯責任準備金就擔當沖抵損失的重責大任。

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