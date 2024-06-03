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國銀赴新南向設點 為何這3大市場最熱？關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國銀今年赴新南向市場設點，以印度、澳洲、新加坡最熱。2月北富銀先申設印度孟買分行、4月12日遠東銀（2845）再前進新加坡，同月19日則是王道銀（2897）赴澳洲雪梨插旗設辦事處，顯示這三大市場經濟轉趨熱絡，引發國銀搶進。

銀行主管說，這三大市場各有優勢，一、印度有內需消費穩健、供應鏈移轉和政府財政擴大等三大利多，吸引台商進駐。

二、澳洲則將在2032年舉辦奧運，蘊含基礎建設業務商機，加上各產業疫後復甦和暫停升息，預料企業籌資及再融資需求可望逐漸增加，三、新加坡則位居東協金融中心區位優勢，市場資金需求可期。

各銀行均看好2024年新南向市場，有三大主因，一、全球供應鏈板塊挪移，台商赴新南向設廠和投資額可望逐年攀升，二、新南向國家經濟成長快速，人口紅利、各國推經濟金融利多政策加持，三、美中續抗衡帶來新南向投資商機。

據金管會4月底統計，整體國銀在新南向18國共申設了336處據點（含分子行、辦事處），其中以泰國107處最多，占了三成，主因是有兆豐銀有設泰國子行，越南設62處，約占18%、柬埔寨54處、菲律賓34處、印尼18處，這也意味著印度、澳洲等市場，都仍有進駐空間。

據金管會統計，今年前四月放款量增加最多的前五大銀行，是北富銀、中信銀、永豐銀、台新銀和彰銀（2801），顯示民營銀行積極搶進。

光北富銀前四月對新南向市場就大增放款189億元最多，中信銀增加180億元、永豐銀增加100億元，台新銀和彰銀各增加97億元和93億元。

新南向 澳洲

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