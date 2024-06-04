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364天期定存單利率14年新高 市場憂心再度升息所致

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率漲至1.438%，創下2010年4月以來、逾14年新高水準；國銀資金調度主管指出，得標利率上漲，主要是適逢繳稅季、資金情勢較緊，銀行資金調度態度保守，加上央行13日將召開理監事會，市場憂心央行仍有再度升息的可能性。

為避免市場資金過度充裕、助長國內通膨氣焰，央行每月標售一期364天期定存單、一期2年期定存單，金額分別為1,400億元與250億元。

央行364天期定存單得標利率
央行364天期定存單得標利率

銀行資調主管表示，本期364天期定存單得標利率落於市場預期的1.42%至1.45%區間內，同時也是睽違14年以來，364天期定存單首度突破1.4%大關。

根據央行公布標售結果，本期吸引1,986.3億元資金進場搶標，比上月同天期的1,542.5億元有明顯回升，且本期投標金額倍數也回升至1.42倍。

銀行主管說，「因為繳稅因素，近日市場資金有略緊一些，加上央行就快召開理監事會了，有了3月意外升息半碼的經驗，市場還是憂心，央行可能將升息列為政策選項之一。」

近期國內股市、房市多頭氣勢猛烈，今年經濟成長率與通膨率也同步上修。主計總處看好出口成長，先前上修今年經濟成長至3.94％，另外，鑑於國際原物料價格略有回升，加上外食費及房租漲勢延續，今年通膨率上調至2.07％、突破通膨警戒線2%大關。

市場資金略顯緊俏，也反映在金融業隔夜拆款利率跳漲上。央行統計顯示，因適逢繳稅季節、加上又是月底最後一天，5月31日隔拆利率跳升至0.829%，較前一日上漲0.011個百分點，締造2008年12月以來、近15年半新高。

央行 定存

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