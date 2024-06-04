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台幣連兩升 衝一周高點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

AI題材火熱，激勵國內股匯雙漲；新台幣匯率昨（3）日升值2.4分，收在32.396元，連兩升並為近一周新高，總成交量為19.9億美元。

輝達執行長黃仁勳2日演講時，在簡報上秀出台灣供應鏈夥伴名單，激勵AI概念股發威，台股加權指數盤中大漲438點，終場上漲362點、收在21,536點。

匯銀主管指出，台股驚驚漲，吸引熱錢昨天滾滾流入近10億美元，新台幣匯率盤中最高攀至32.275元，最多升值1.45角；當新台幣匯率走高，吸引一票美元買盤揮軍進場，央行也敲進美元調節，令新台幣匯率升值金額縮至2.4分後報收。

央行統計顯示，美元指數昨天下挫0.15%，主要非美貨幣多數對美元升值，僅日圓匯率維持平盤、人民幣匯率逆勢貶值0.03%。

另外，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率昨天大漲0.61%，新台幣匯率僅小升0.07%，星元匯率升幅更小，只有0.04%。

匯銀只管分析，美國上周公布聯準會關注的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），4月增幅符合市場預期，市場正面解讀，重燃聯準會即將降息的希望，進而促使美元下挫、亞幣多數反彈。

台幣匯率 新台幣

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