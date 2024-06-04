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三大市場夯 國銀業者搶插旗

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀今年赴新南向市場設點，以印度、澳洲、新加坡最熱。2月北富銀先申設印度孟買分行、4月12日遠東銀再前進新加坡，同月19日則是王道銀赴澳洲雪梨插旗設辦事處，顯示這三大市場經濟轉趨熱絡，引發國銀搶進。

銀行主管說，這三大市場各有優勢，印度有內需消費穩健、供應鏈移轉和政府財政擴大等三大利多，吸引台商進駐；澳洲則將在2032年舉辦奧運，蘊含基礎建設業務商機，加上各產業疫後復甦和暫停升息，預料企業籌資及再融資需求可望逐漸增加；新加坡則位居東協金融中心區位優勢，市場資金需求可期。

各銀行均看好2024年新南向市場，有三大主因，一、全球供應鏈板塊挪移，台商赴新南向設廠和投資額可望逐年攀升，二、新南向國家經濟成長快速，人口紅利、各國推經濟金融利多政策加持，三、美中續抗衡帶來新南向投資商機。

據金管會4月底統計，整體國銀在新南向18國共申設了336處據點（含分子行、辦事處），其中以泰國107處最多，占了三成，主因是兆豐銀有設泰國子行，越南設62處，約占18%、柬埔寨54處、菲律賓34處、印尼18處。

新南向 澳洲

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