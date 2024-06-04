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國銀新南向兩大目標達陣 新增三據點落腳星國、雪梨、孟買

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
銀行示意圖。 中信房屋／提供
銀行示意圖。 中信房屋／提供

國銀對新南向市場新增放款、設點兩大目標達陣了。據金管會統計，2024年4月底國銀對新南向18國總放款餘額1兆7,358億元刷新高，累計前四月大增1,503億元，連四個月成長，為年度新增放款目標634億元的2.37倍，已超標達陣全年放款目標。

金管會4月也同時核准遠銀申設新加坡分行、王道銀（2897）申設澳洲雪梨辦事處，加上2月已准北富銀申設印度孟買分行，等於4月國銀已在新南向18國、新增了三處據點，設點目標也達陣。

國銀對新南向18國放款餘額
國銀對新南向18國放款餘額

金管會對2024年全年、國銀對新南向市場要新增放款634億元，目標值是近六年來最高，新設家數則維持三家。4月底這兩大目標已全部達陣。

金管會指出，今年前四月新增放款1,503億元，已超額2.37倍達標，主因是印度、澳洲、新加坡等三大市場，有新增授信案、推升授信總餘額增加。如印度前四月大增802億元傲視群雄，澳洲放款大增320億元次之，新加坡也增加了182億元。

2023年全年新增放款僅839億元，2024年才前四月就新增1,503億元，是去年一整年新增放款的1.8倍，顯示今年新南向市場資金需求全面復甦。

在景氣復甦、新南向資金需求熱度未減下，市場看好國銀對新南向市場，全年新增放款可望上看1,800億至2,000億元，又以印度、澳洲等兩大市場，資金需求最殷切。

那麼，是否會再拉高放款目標值？金管會表示，國銀對新南向18國的授信總額成長目標，是參酌東協十國經濟成長率，以5%成長率增減2個百分點，2024年是取4%為目標與2023年相同，明年將再視今年實際情況檢討。

金管會公布國銀對新南向市場放款統計數。1月新增放款343億元，2月因農曆過年、營業日減少，新增放款略降到219億元，3月季底又大增645億元是近年單月新高，4月成長動能則趨緩，僅新增296億元，累計前四月增加1,503億元。

金管會表示，4月月增動能較3月趨緩，主因是有借戶還款，使4月有部分國家總授信餘額減少。據資料顯示，國銀對越南市場放款，3月、4月各減少21億元和93億元，使前四月對越南新增放款僅剩131億元，退居第四。

據統計，今年前四月國銀對新南向市場新增放款前三大市場，是印度（前四月新增802億元）、澳洲（新增320億元）、新加坡（新增182億元），其中又以澳洲4月單月新增139億元放款量最強，越南則從前三大市場退位，居就老四。

新南向 金管會

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