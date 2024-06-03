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金融業一定多金？一表看上市櫃金融股薪資 中信金最高、三家不到百萬

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
金融業員工向來給人多金印象，根據證交所最新統計，2023年上市櫃金融股平均員工薪酬中，由中信金控（2891）以179.7萬元奪冠，員工「薪」情最佳。圖／路透
金融業員工向來給人多金印象，根據證交所最新統計，2023年上市櫃金融股平均員工薪酬中，由中信金控（2891）以179.7萬元奪冠，員工「薪」情最佳。圖／路透

金融業員工向來給人多金印象，根據證交所最新統計，2023年上市櫃金融股平均員工薪酬中，由中信金控（2891）以179.7萬元奪冠，員工「薪」情最佳，其次為元大期貨172.9萬元，中再保則以170.3萬元排名第三。雖然大多數金融機構員工都有「百萬」起跳，還是有三家上市櫃金融股低於百萬元，分別是聯邦銀行92.8萬元、致和證券81.3萬元、台名保經76.2萬元，儘管如此，相較於一般受薪階級，仍相對較高。

中信金控 元大 期貨 金融業 金融股

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