海外刷卡驚見黑馬 兆豐銀：捷克平均每筆刷4萬元奪冠

自去年台北與捷克首都布拉格開通直航後，台灣遊客增幅達75％高居各國之冠，此也直接反應在銀行的海外簽帳金額上。兆豐銀統計，今年第1季頂級卡海外實體消費前十名，捷克以平均近4萬元的驚人金額直接在單筆簽帳排行榜國家中霸榜，傲視台灣人最愛日本的單筆簽帳7千元。

捷克今年第1季外國遊客大幅增加，其中更以台灣遊客增幅達75％高居各國之冠，達到3.7萬造訪人次，此旅遊現象也直接反應在發卡銀行的海外簽帳金額上。據兆豐銀行統計，第1季的頂級卡海外實體消費前十名國家排名，捷克不僅擠入前十名，甚至以平均近4萬元的驚人金額，直接在單筆簽帳排行榜國家中霸榜，傲視台灣人最愛日本的單筆簽帳約7千元與美國的9千元。不過，日本仍穩居累積消費最高國家。

此外，兆豐銀行也觀察到一個有趣的現象，除了捷克平均單筆簽帳金額高達近4萬元，法國也有超過3萬元的水準，遠高於亞洲國家的平均值，如香港1.3萬元、日本約7千元及新加坡與韓國的6千元，推估可能與國人喜愛於歐洲國家購買精品有關，如許多部落客分享，在捷克購買GUCCI不僅貨品齊全，退稅後相當於可用最低八折入手；想買HERMÈS首選法國，除了比較划算，也有機會能買到平常需靠配貨才能入手的限量品。

其實目前市面上不少信用卡都有提供高額的海外消費回饋，以兆豐銀行為例，除了頂級卡等級的世界卡與無限卡，海外有最高2.5%回饋，另外有海外神卡美名的「利多御璽卡」也提供最高3.1%現金回饋，其中3%回饋無上限。

國泰世華CUBE卡切換為趣旅行權益享國外實體商店3%回饋無上限。台北富邦J卡在日本、韓國一般消費3%回饋無上限。聯邦LINE Bank聯名卡享海外筆筆3%現金回饋無上限。

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