前金融評議董座臨櫃問「房貸帳號」碰閉門羹 銀行回應了

前金融評議中心董事長林志潔在臉書上發文，指出近期領到一筆獎金想到渣打銀行還房貸，但不知道還款帳號，因此親自到櫃檯詢問，沒想到獲得必須由後台貸款部門再致電告知、當場無法提供帳號，讓她覺得銀行此舉，侵害金融消費者取得資訊的知的權利，違反金融消費保護法，已經向金融消費評議中心申訴。

林志潔認為，這不是個人單一事件，想必有許多民眾均受干擾，認為客戶已經到了銀行實體分行，無法查詢自己的還款帳號，要登記後等待客服打電話來，實在是匪夷所思。

渣打銀行3日回應，將會按照金融消費評議中心申訴處理流程來處理。

林志潔在臉書上指出，兩年前就曾經有一次，直接在銀行櫃檯查詢還款帳號，不理解兩年後為何就必須等待銀行客戶再致電，才能知道還款帳號，雖然第一線行員與主管客氣，告知是新政策規定就是一定要由後台貸款部同仁致電後告知，她覺得非常奇怪，思考後詢問，是不是想要製造客戶還款的障礙，讓消費者無法輕易還款？只見到行員與主管苦笑。

她認為，這樣的政策讓行員與消費者非常為難，影響消費者還款，侵害金融消費者取得資訊的知的權利，實在違反金融消費者保護法。雖然事後客服電話已經打來，但此政策不可取，將正式向金融消費評議中心申訴，希望渣打銀行能檢討政策的合理性，避免製造第一線行員和消費者的困擾。

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