2023上市金融保險業平均薪資 中信金179.7萬元奪冠
台灣證券交易所今天公布2023年上市公司員工平均薪資（年薪）費用，其中金融保險業由中信金平均新台幣179.7萬元奪冠，較去年149.6萬元，年成長20.1%。
根據上市金融保險業平均員工薪資費用排名，中信金以179.7萬元奪冠，年增20.1%，第2為中再保170.3萬元，年增7.9%，第3為元大金168.4萬元，年成長18.8%。
公開資訊觀測站顯示，中信金2023年每股稅後盈餘（EPS）2.82元，為去年14家上市金控中獲利排名第3。至於去年金控獲利王富邦金，EPS 4.80元，平均員工薪資為115.1萬元；獲利排名第2，EPS 3.24元的國泰金，平均薪資則是113.2萬元。
上市公股行庫部分，兆豐金以165.8萬元拿下第1，同時在上市金融保險中排名第5。
聯邦銀平均員工薪資費用為92.8萬元，也是上市金融保險業中，唯一平均員工薪資費用未達百萬的公司；三商壽以100.5萬元位居倒數第2，安泰銀108.4萬元倒數第3名。
台灣證券交易所指出，7月1日將再彙總揭露本國上市公司民國112年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬關聯性與合理性說明。
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