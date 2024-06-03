歡慶台啤永豐雲豹奪冠 指定卡片加碼回饋50%
永豐銀行（2890）慶祝冠名贊助的台啤永豐雲豹籃球隊首度拿下聯盟總冠軍，即日起，永豐銀行旗下金融服務與商品推出限定活動，包括加碼刷卡金回饋、台啤永豐雲豹球員簽名周邊商品抽獎等。
永豐銀行表示，2022年起冠名贊助雲豹籃球隊，去年則獲教育部體育署頒發「體育推手獎」贊助類金質獎，肯定永豐銀行推行運動風氣。
為感謝台啤永豐雲豹球迷一路相挺，即日起推出「永豹冠軍」金融商品與服務、期間限定慶祝活動，6月8日前，「天天永豐日」搭配指定永豐信用卡權益再加碼，最高享11%回饋。
6月14日前，分享永豐銀行LINE官方帳號指定貼文並回傳關鍵字，可抽台啤永豐雲豹隊員紀念簽名球及球星卡森斯（DeMarcus Cousins）限量抱枕。
6月15日前，新戶申辦「永豐DAWAY卡」並綁定永豐銀行帳戶自動扣繳信用卡款，加碼50%刷卡金回饋 。
6月21日前，追蹤「數位帳戶－大戶DAWHO」官方Instagram帳號並完成指定任務，抽限量簽名球與簽名球衣，前1,111名留言者加碼送星巴克咖啡券，DADA回饋、超多優惠。完整活動可至永豐銀行「永豹冠軍」活動網頁查詢。
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