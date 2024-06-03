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台股勁揚亞幣反彈 新台幣兌美元連2升「收32.396元」

中央社／ 台北3日電
美國通膨數據平穩，市場正面解讀，美元指數應聲走弱，加上台股今天氣勢如虹，推動新台幣兌美元匯價連2升，今天收在32.396元，升值2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額19.9億美元。示意圖。聯合報系資料照
美國通膨數據平穩，市場正面解讀，美元指數應聲走弱，加上台股今天氣勢如虹，推動新台幣兌美元匯價連2升，今天收在32.396元，升值2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額19.9億美元。示意圖。聯合報系資料照

美國通膨數據平穩，市場正面解讀，美元指數應聲走弱，加上台股今天氣勢如虹，推動新台幣兌美元匯價連2升，今天收在32.396元，升值2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額19.9億美元。

美國通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）4月增幅基本符合市場預期，掀起對於聯邦準備理事會（Fed）即將降息的期望，美元指數應聲走弱，亞幣展開反彈。

根據央行統計，由於美國PCE數據報喜，美元指數今天下跌0.15%，除了人民幣微跌0.03%，亞幣普遍走升、新加坡幣微升0.04%、新台幣上漲0.07%、韓元強彈0.61%，日圓則偏升整理。

除了美元修正，台股大漲也為新台幣匯率帶來支撐力道。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講，點名台灣供應鏈是人工智慧AI產業革新的後盾，黃仁勳概念股今天發威，帶動加權指數盤中大漲438點，終場高檔震盪，收21536.76點，上漲362.54點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.40元，小幅震盪後，便在台股大漲、外資匯入帶動下，匯價穩步走揚，最高升抵32.275元，不過午後外資反手匯出，新台幣回吐大半升幅，終場收在32.396元。

外匯交易員分析，美國上週公布PCE，市場正面解讀，緊接著本週迎來美國5月非農就業報告，還有歐洲央行利率決策，都是投資人相當關心的議題，市場觀望之下，新台幣料將延續區間整理。

台股 新台幣 美元指數 通膨

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