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新台幣升2.4分 收32.396元

中央社／ 台北3日電
新台幣示意圖。圖／路透
新台幣示意圖。圖／路透

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.396元，升2.4分，成交金額13.64億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.40元，最高32.275元、最低32.435元。

外匯 新台幣

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