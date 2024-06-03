新台幣升2.4分 收32.396元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.396元，升2.4分，成交金額13.64億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.40元，最高32.275元、最低32.435元。
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