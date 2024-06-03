華銀「OBU 金利 HIGH 專案」 美元定存最高年息5.15%
美國通膨率近來呈現僵固性，市場普遍預期美國聯準會（Fed）可能推遲降息時間點，現階段美元利率依舊維持在高原期，民眾若想搶搭高利率末班 車 ，可趁目前至降息前這段期間，配置部分資金在美元商品，搭配美元高利存款，賺取穩定利息收入。
華南銀行（2880）特別針對國內OBU客戶，即日起至6月28日推出「OBU 金利 HIGH」美元定存優惠專案，只要於專案期間自其他銀行匯入之OBU 新資金，且該筆資金未曾辦理一般定存，單筆定存 1萬美元以上，即可享1個月年利率5.05%、3個月年利率5.15%優利定存，讓OBU客戶享有更佳的資金操作靈活度。
匯銀主管表示，承做美元定期存款可較新台幣存款享受較高收益，以20萬美元定存3個月為例，以年利率5.15%來說，期滿即可領息約2,575 美元，資金充裕者不妨把握機會再搶一波優利定存。
此外，近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款屬於較無風險且穩健的方式。
華南銀行特別提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，避免日後美元轉換為其他幣別時，可能產生匯率兌換風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率；建議客戶於布局外幣資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢 ，妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市赫見「北伐軍」專家曝實力雄厚、1原因促使北上
▪ 建商交屋入帳黃金期來了 熱潮有望延續三到五年
▪ 低總價供不應求 台北房市交易寫24個月新高
▪ 該招待房東嗎？妹子憂「常麻煩修東西」 他寧花小錢：不知何時有用
▪ 剛出社會「被爸媽逼買房」還抱怨嗎？眾鄉民見房市現況喊：後悔了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言