華銀「OBU 金利 HIGH 專案」 美元定存最高年息5.15%

美國通膨率近來呈現僵固性，市場普遍預期美國聯準會（Fed）可能推遲降息時間點，現階段美元利率依舊維持在高原期，民眾若想搶搭高利率末班 車 ，可趁目前至降息前這段期間，配置部分資金在美元商品，搭配美元高利存款，賺取穩定利息收入。

華南銀行（2880）特別針對國內OBU客戶，即日起至6月28日推出「OBU 金利 HIGH」美元定存優惠專案，只要於專案期間自其他銀行匯入之OBU 新資金，且該筆資金未曾辦理一般定存，單筆定存 1萬美元以上，即可享1個月年利率5.05%、3個月年利率5.15%優利定存，讓OBU客戶享有更佳的資金操作靈活度。

匯銀主管表示，承做美元定期存款可較新台幣存款享受較高收益，以20萬美元定存3個月為例，以年利率5.15%來說，期滿即可領息約2,575 美元，資金充裕者不妨把握機會再搶一波優利定存。

此外，近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款屬於較無風險且穩健的方式。

華南銀行特別提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，避免日後美元轉換為其他幣別時，可能產生匯率兌換風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率；建議客戶於布局外幣資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢 ，妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。 華南銀行推出「OBU 金利 HIGH」美元優利定存專案，最高享年息 5.15%。圖/華南銀行提供

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