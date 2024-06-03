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華南銀行推出美金優利定存專案 最高享年息5.15%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南銀行推出美元優利專案，最高利率5.15%。圖／華南銀行提供
華南銀行推出美元優利專案，最高利率5.15%。圖／華南銀行提供

華南銀行今天宣布，特別針對國內OBU客戶，即日起至6月28日推出「OBU金利HIGH」美金定存優惠專案，只要於專案期間自其他銀行匯入的OBU新資金，且該筆資金未曾辦理一般定存，單筆定存1萬美元以上，即可享1個月年利率5.05%、3個月年利率5.15%優利定存，讓 OBU客戶享有更佳的資金操作靈活度。

華南銀行分析，美國通膨率近來呈現僵固性，市場普遍預期美國聯準會（Fed）可能推遲降息時間點，現階段美元利率依舊維持在高原期，建議民眾若想搶搭高利率末班車，可趁目前至降息前這段期間，配置部分資金在美元商品，搭配美元高利存款，賺取穩定利息收入。

華銀以20萬美元定存3個月為例，年利率5.15％期滿即可領息約2,575美元，且建議近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款屬於較無風險且穩健的方式。

此外，華南銀行特別提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，避免日後美元轉換為其他幣別時，可能產生匯率兌換風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶於布局外幣資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢，妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。

定存 美國聯準會 華南銀行

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