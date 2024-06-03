台新銀推「少年董專案」優利前三期1.78%

台新銀行推出微型企業貸款新專案「微企飛速貸-少年董」，即日起至7月31日，只要年齡為40歲(含)以下的企業負責人，於活動網頁申辦享前三期優惠利率1.78%，若持有台新銀行Richart數位存款帳戶，8月底前撥款成功再加碼贈送20吋行李箱。無論是自行創業的年輕老闆或是接手家族企業的新生代接班人，只要公司成立滿一年且年營收達40萬元，就符合專案申請資格。

根據最新中小企業白皮書指出，台灣中小企業超過163萬家，占所有企業家數將近99%，並且每年持續增加，然而中小企業主卻呈高齡化趨勢，65歲以上的企業負責人占比連年提高，40歲以下的企業主占比僅不到20%，主因其缺乏社會資源及經濟基礎，創業過程時常面臨重重困境。即便如此，年輕企業主的特質是深具熱情且勇於挑戰，能夠快速適應環境變化，並創造出新科技產品及服務，其中有許多耳熟能詳的案例，例如：Facebook創始人祖克柏在大學時期就建立了全球最受歡迎的社交網站、史蒂夫賈伯斯在 21 歲時創立Apple，成為極具影響力的科技教父，國內人才濟濟亦不乏成功的年輕創業家。因此，台新銀行力挺少年董，提供最高NT3,000萬元週轉資金，實現企業發展目標，支持少年董在各領域發光發熱。

台新銀行為不同族群打造全新專案，除了「微企飛速貸-少年董」之外，去年7月針對女性企業主推出「飛雁貸」，深獲市場極佳回響，預計今年7月再推出優惠活動，全力支持為事業堅持的女性。除此之外，台新銀行積極研究市場發展，看好產業成長潛力推出專屬方案，針對藥局推出「飛藥貸」、對於網路賣家則是推出「電商eMoney」，還有提供給加盟主的「連鎖加盟專案」，台新表示，未來將持續關注市場需求，提供極優的金融產品及服務。

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