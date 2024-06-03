純網銀搶攻出國神卡 將來銀行推年輕人刷卡最高6%回饋
純網銀「將來商業銀行 NEXT BANK」今宣布，凡是1993年（含）之後出生之成年國人開立將來銀行帳戶，無需登錄即可享刷將將卡最高6％回饋。不僅如此，將來銀行的3個月期定存專案再度上線，年息高達2.3％，相較其他國銀同天期定存利率高逾1個百分點。
將來銀行表示，為落實普惠金融，助更多年輕世代享受到便利、快速且優惠的金融服務，即日起到9月底凡1993年（含）之後出生的成年國人，開立將來銀行帳戶、輸入專屬邀請碼「YOUNG6」並完成裝置綁定，可享開戶當月及往後3個月刷將將卡最高6％N點回饋。
將來銀行分析，因台灣數位帳戶突破2,000萬戶，數位帳戶開戶動能也悄悄轉向為「30歲以下」族群為主。以將來銀行內部數據來看，今年以來有高逾3成新戶來自於30歲以下年輕族群，而因觀察到年輕族群特別喜愛時不時來趟出國小旅行及習慣使用行動支付消費，因此對於9月底前開戶的前述成年國人，在日本、韓國、泰國、新加坡實體店家刷將將卡特別祭出最高6％回饋。
不僅海外旅遊刷將將卡享高回饋，符合前述條件的年輕國人把將將卡綁定LINE Pay、街口支付、icash Pay、Hami Pay、Pi錢包等五大行動支付在國內店家亦有最高6％回饋。
除此之外，將來銀行更即將推出市場極罕見的3個月高利定存2.3%專案。6月10日起開放所有將來銀行存戶承作，單一客戶最多可存10萬元，因相較國內同業同天期定存，利率高逾1個百分點，優惠程度極為罕見，又不若外幣定存般須考量到匯差，預期很快就會遭搶購一空。
將來銀行本次祭出雙重優惠，涵蓋了國人出遊最重要的暑假時段、大有問鼎「出國神卡」企圖心，及成為國人台幣資金存放銀行第一指名的潛力。將來銀行表示，純網銀因無實體分行的營運成本，更能將省下來的成本回饋給客戶，讓更多的國人享受便利又實惠的普惠金融服務。
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