富邦金控化身企業導師 攜手臺大會計系培育數位資訊人才

富邦金控（2881）受邀參與「臺大會計/UiPath企業專題」，由資訊處同仁擔任臺大會計系「會計資訊系統」課程的企業導師，指導學生利用機器人流程自動化(RPA)工具，開發「自動化水電費查詢」流程，協助培育台灣數位資訊人才。富邦金控同仁將數位資訊專業分享給學生們，並提供企業實務的應用場景，專案成果可有效優化企業現行的人工統計作業，共創雙贏。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控透過ESG四大策略「低碳、數位、激勵、影響」擴大正向影響力，此次受邀擔任企業導師與學界合作，不僅將企業及員工的數位能力回饋校園、教學相長，並以ESG減碳作業為主題，讓學生們激盪腦力開發自動化流程，並協助優化企業實際作業流程，創造多贏並發揮影響力，是環境保護與社會責任的具體展現！

臺大會計系主任劉順仁表示臺大會計系由2020年成立會研所「商業智慧與數據分析組」以來，致力推動會計教育的數位轉型，並積極配合金管會定位2026年為台灣永續報導元年的策略，加強ESG領域之研究及教學。此次和富邦金控的產學合作專案，學生在業師指導下，學會建構水電費追蹤檢示的RPA機器人，據此分析其背後碳足跡的合理性，並改善集團碳管理的作業活動，可以說是極具挑戰性及啟發性的學習。而富邦金控管理高層及專案業師對於完成專案所投入的心力及資源，也讓同學們體驗「企業社會責任」的實踐，在解決問題的能力及貢獻社會的願景提昇上，都收穫滿滿。此次專案的成果，經過整理及延伸，相信也能夠成為臺大會計系未來在永續領域課程的教材。

富邦金控現行電費、水費統計是透過電號、水號至台灣電力公司、臺北自來水事業處查詢當月的度數/費用，但因為每棟大樓依照所屬公司不同，可能擁有多個電號、水號，承辦人員需手動多次查詢、並填入分帳比例，進而計算出各單位當月水電費，並透過數據追蹤檢視是否與減碳路徑相符，進而調整綠電使用度數，才能完成作業。

富邦金控同仁透過參與「臺大會計/UiPath企業專題」，帶領同學們以自有大樓電費、水費分攤為應用場景，在六週期間內、每週半天的課程，利用機器人流程自動化(RPA)工具完成雛型開發，預估每月可節省一個作業人力兩周的時間！後續金控將持續開發完整的水電費查詢/分帳自動化流程，預估亦可擴大運用於各子公司。

富邦金控與子公司致力數位轉型，自2020年起投入RPA工具應用，至今上線超過600條自動化流程，專案包含多元面向，舉凡營收公告、線上開戶、信用卡帳務管理、理賠模型觀測、洗錢防制、集保撥券等均多有應用，希望能藉此提供客戶、投資人更優質的金融服務與體驗，持續朝亞洲一流金融機構願景前進。

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