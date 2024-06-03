黃金儲備量 我排12名

隨著經濟不確定性增長，黃金又再度成為各國央行青睞的避險資產，世界黃金協會（WGC）最近發布的統計顯示，上季全球擁有最多黃金準備的國家依序為美國、德國及義大利，台灣央行持有的黃金準備擠進前20名，位居第12。

富比世雜誌報導，黃金儲備對一國的經濟穩定至關重要，近幾年，由於經濟不確定性不斷增加，對黃金準備的需求也持續提升，是各國避險首選資產之一。

根據WGC統計，截至今年第1季，全球持有最多黃金準備的國家為美國，共擁有8,133.46噸，相當於5,790.5億美元，幾乎和第二至四名的總和一樣多。

第二名是德國的3,352.65噸、相當於約2,386.62億美元，第三名為義大利，擁有2,451.84噸，相當於約1,745.55億美元，第四名是法國（2,436.88噸，相當於1,734.92美元）

第五至11名依序是俄羅斯、中國大陸、瑞士、日本、印度、荷蘭以及土耳其 。

台灣擁有422.38噸黃準儲備，約相當於282.2億美元，排名第12，在亞洲國家僅次於中國大陸、日本及印度。

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