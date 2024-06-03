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持有黃金…美冠全球 台灣排12

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導

經濟不確定性增長，黃金再度成為各國央行青睞的避險資產，世界黃金協會（ＷＧＣ）發布最新統計，上季全球擁有最多黃金準備的國家依序為美國、德國、義大利及法國；台灣央行持有的黃金準備擠進前廿名，位居第十二。

ＷＧＣ統計，截至今年第一季，美國共擁有黃金八一三三點四六噸，相當於五七九○點五億美元，幾乎和第二至四名的總和一樣多。第五名至十一名依序是俄羅斯、中國大陸、瑞士、日本、印度、荷蘭和土耳其。

台灣擁有四二二點三八噸黃準儲備，相當於二八二點二億美元，排名第十二，在亞洲國家僅次於中國大陸、日本及印度。

富比世雜誌（Forbes）報導，黃金儲備對一國經濟穩定至關重要，近幾年經濟不確定性不斷增加，對黃金準備的需求也持續提升，是各國避險首選資產之一。

此外，黃金擁有儲存價值、支持匯率以及多元化外匯存底等功用，也在國際經貿扮演重要角色，一些國家會以黃金因應貿易失衡、或作為貸款擔保品，還能在危機期間發揮避險效用。

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