專家預期：Q2利率不動 匯率續弱

中央銀行第二季理監事會將於十三日（下周四）登場，展望今年總體經濟情勢，永豐金控首席經濟學家黃蔭基用四句話形容，「二○二四年生肖屬龍，股市屬牛，央行屬鷹，日圓屬熊」；國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，央行是否升息，民眾通膨預期及新台幣匯率為兩大考量重點。

黃蔭基研判，央行第二季利率將按兵不動，有三項主因。首先，國內通膨向下趨勢尚未改變，永豐金預估，今年第一季至第四季通膨預估值依序為百分之二點三四、百分之二點二七、百分之二點二與百分之一點七二，第四季將低於百分之二的通膨警戒線。其次是外在環境，國際投行與FedWatch預期聯準會將於九月降息，但美國就業強，通膨下降速度慢。

第三是央行有三項難以量化的變數，包括戰爭何時發生與結束均難以預測，大國互相制裁引發的供應鏈移轉，及因應氣候變遷產生碳費徵收等成本恐助長通膨，這些因素令央行決策時陷入兩難，而這也是央行屬「鷹」的關鍵。

台幣匯率方面，黃蔭基預估，台幣兌美元匯率第三季將維持卅一至卅三元的偏弱走勢，「今年恐看不到二字頭」。

林啟超分析，央行是否升息，須考量民眾的通膨預期及台幣匯率，由於今年經濟成長表現亮眼，加上通膨年增率大於百分之二，預估央行第二季利率將按兵不動，並維持貨幣緊縮基調。

林啟超認為，近期市場對通膨預期略有回降，且相較其他亞幣，台幣匯率貶值幅度較有限，若再升息，可能使台幣匯率強過其他亞幣，不利出口產業競爭力，以此研判，第二季央行利率凍漲的機率較高。

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