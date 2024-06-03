兩大經濟學家：央行利率估不動 台幣偏弱勢

中央銀行第2季理監事會將於6月13日登場，展望今年總體經濟情勢，兩大經濟學家皆表示，利率不動機率高，新台幣匯率將維持弱勢。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，央行是否升息，民眾通膨預期及新台幣匯率為兩大考量重點。永豐金控首席經濟學家黃蔭基用四句話妙喻：「2024年生肖屬龍，股市屬牛，央行屬鷹，日圓屬熊」。

林啟超分析，央行是否升息，須考量民眾的通膨預期及新台幣匯率，由於今年經濟成長表現亮眼，加上通膨年增率大於2%，預估央行第2季利率將按兵不動，並維持貨幣緊縮基調。

林啟超認為，近期市場對通膨的預期略有回降，且相較於其他亞幣，新台幣匯率貶值幅度較為有限，若央行再升息，可能促使新台幣匯率強過其他亞幣，不利工具機等出口產業競爭力，以此研判，第2季央行利率凍漲的機率較高。

林啟超分析，近期新台幣匯率與美國10年公債殖利率亦步亦趨，比起聯準會首次降息，他更關注這波降息循環的幅度。因聯準會主席鮑爾將在8月22日登場的傑克森洞年會上發表演說，是否進一步透露聯準會降息的訊息，市場屏息以待，在此之前，新台幣匯率升值幅度受限，32字頭難以升破。

黃蔭基研判，央行第2季利率將按兵不動有三項主因，首先，國內通膨向下趨勢尚未改變，永豐金預估，今年第4季通膨預估值將低於2%的通膨警戒線。其次是外在環境，國際投行與FedWatch預期聯準會將於9月降息，但美國就業強，通膨下降速度慢。

第三是央行有三項難以量化的變數，包括戰爭何時發生與結束均難以預測，大國互相制裁引發的供應鏈移轉，及因應氣候變遷產生碳費徵收等成本恐助長通膨，這些因素令央行決策時陷入兩難。

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