保戶未來同一器官動二項手術 保險給付以一項為限

7月1日上路的實支實付險新制，再有重大變革。據了解，由於金融評議中心近日受理的手術、住院相關的保險醫療糾紛實在太多，因此在實支險的示範條款也再釐清手術理賠的灰色地帶，未來保戶在同一次住院醫療時，倘若同一器官動二次手術時，保險給付將以一項為限。

此次保險局和壽險公會對於實支實付醫療險及傷害險的規定全面大翻修，除了全面執行「正本理賠」的規定之外，亦在示範條款加入上述的新規定。目前，同一手術位置接受二項器官以上的手術，只能獲得一次理賠，不能算成二次，未來將連同在同一器官接受二項以上的手術，都只能以一次計算，但計算方式可依照手術名稱及費用表中所記載的相關最高給付項目來計算。

舉例來說，倘若一名保戶去動肝臟手術，在住院治療期間，若醫生動了一次手術之後，認為還有再追加手術的必要，則此時所能獲得的理賠只能選擇其中費用較高的那一項來進行。

此外，新制上路之後，保險公司也將要求業務員，保戶必須事先簽下「特別提醒事項聲明書」，諸如損害填補原則、第二張以上的實支險保單僅能就差額給予理賠，都必須讓客戶先簽下同意聲明書，免得日後引發糾紛，且倘若是業務員使用電話線上成立保險契約，就必須留下電話錄音。

保險業者也指出，倘若民眾7月1日之後買了二張新實支實付保單，那麼除了第一張的主力保單，第二張功能在彌補第一張主力保單不足的「衛星保單」，保戶屆時除了可選擇差額理賠之外，倘若定額給付比起實支實付的金額更高，例如，若是差額理賠只能賠2萬，但定額給付卻可賠3萬，則此時保險公司也會開放保戶來選擇定額給付；保險業者也特別指出，其實包括幾家早已只接受正本理賠的大型公司，已經採用這種作法，7月1日上路的新制，可說把該作法要求全體保險公司一體適用。

商品推薦