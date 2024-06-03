P2P遭銀行封殺 呆帳風險升

2023年爆發Im.B詐騙風暴後，同年10月金管會出手對P2P（Peer to Peer，網路借貸平台）業者訂三大指導原則，反讓銀行業對P2P全面封殺了。一家P2P業者坦言，P2P正面臨三大困境：一、P2P公會遲未出爐；二、銀行業開始關掉P2P帳戶；三、金管會無任何具體因應做法。

其中最急迫，衝擊P2P營運金流的就是被銀行關掉帳戶，影響的是借款人可趁機不還錢，變成了呆帳，出借人也可能拿不到款項。

過去情況是，借款人要把錢透過P2P平台（代理收付借貸款項移轉），再還給出借人（投資人），但當P2P平台業者的帳戶被關了，自然就無法收到借款人的還款，借款人也不可能自己一一匯款給每一位出借人，最終變成爛攤子。

P2P業者說，金管會2023年10月對P2P業者訂出三大指導原則，要求P2P平台業者不能碰金流，但該指導原則、應該是不能溯及既往。換言之，舊的借貸案、P2P仍可扮演代理收付款項移轉的角色，但如今卻統統被銀行關掉帳戶。

2024年起各銀行紛紛要求P2P業者出具聲明書，聲明禁止代理會員做收付款項移轉，但之前舊案怎麼辦？難道叫借款人自己把錢還給20個出借人？

借款人應該要還錢，卻因為金流阻礙（指P2P平台被銀行關掉帳戶）而無法還給出借人，借款人就可能趁機不還錢了，最終變成爛攤子。

據P2P業者初步調查，目前僅有兩家P2P業者不受影響，一家是台灣聯合金融科技（必可）是透過遠銀做金流，另一家是喬美國際網路公司，透過永豐銀做資金保管業務，其他P2P業者都面臨各銀行關掉帳戶的窘境。

金管會是在2023年10月對P2P業者訂出三大指導原則，其中「借貸款項的金流控管措施」，要求P2P業者不能介入金流。

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