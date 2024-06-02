金融業前四月狂賺4千億飆同期次高 已賺進去年近六成

據金管會統計，2024年前四月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘3,999.4億元，寫史上同期次高，年翻1.02倍，是2023年一整年獲利的57%，其中壽險業是獲利貢獻大功臣，5月全球股市齊揚，金融三業獲利仍可期。

以年增成長來看，首季保險業較去年同期「虧轉盈」成長動能最強，遠優於證券期貨投信年增65%、及銀行業的年增11%；若以單月來看，以壽險業月增9.5%最高，成為2024年金融業獲利主力。

金控主管說，前四月金融三業獲利狂飆，有三大主因。

一、台幣前四月大貶逾5%，全球股市齊揚，匯兌利益及投資收益帶動壽險業獲利大增，使壽險業獲利優於銀行和證券業，穩住獲利動能。

二、銀行業銷售財管商品等手續費動能強勁，淨利息收入也持穩。

三、首季台美股市大漲，讓金融業投資收益和評價大增，抵銷了4月單月投資收益減少。

法人說，美國降息時點延後、又縮減降幅，有助銀行業上半年Swap投資收益及淨利差持穩，也有利銀行業持續銷售海外債、及基金等財管商品；惟5月台幣反彈，壽險業CS（換匯）經常性避險成本仍維持4~4.2%，恐壓抑壽險業獲利，獲利動能是否續航，仍需觀察。

金管會公布金融業2024年4月和前四月獲利。4月來看，金融三業賺1034.8億元，月減6.6%，其中以台幣續貶、帶動壽險業大賺472億元、月增9.5%維持中高位數成長動能最佳。

以累計前四月來看，仍以銀行業1,990.6億元最賺，貢獻金融三業近半數獲利，也是史上同期新高，年增11.5%，證券期貨投信業賺469.77億元、年增65%，保險業更較去年同期虧轉盈、狂賺1,539億元。

銀行局副局長林志吉說，整體銀行業首季稅前盈餘1,990.6億元寫歷年同期新高，已達2023年全年獲利四成，其中本國銀行賺1,838億元同創史上同期新高，主因是手續費、及投資和其他淨收益增加。

券商期貨投信業受惠台股價量齊揚，前四月稅前盈餘469.77億元，年增65%，又以券商年增71%最強，證期局副局長黃厚銘說，因台股價量齊揚，使券商、期貨商經紀和自營業務同步增加。

券商和期貨商前四月各大賺367.96億元、及27.1億元，投信業則受惠資產管理規模上升，經理費收入增加，前四月也賺74.67億元。

保險業首季大賺1,539億元，擺脫去年同期虧損陰霾，其中壽險業賺1,432億元、產險業107億元，保險局副局長蔡火炎說，壽險業是因淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

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