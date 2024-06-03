金管會：銀行未全面拒絕業者

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會出手對P2P業者訂三大指導原則，究竟衝擊有多大？金管會認為，各銀行並沒有全面拒絕P2P業者代收付借貸款項移轉的履約保證或交付信託；但P2P業者卻喊苦，新借貸案都還來不及與銀行做履約保證或交付信託，就已經被關掉帳戶了，已衝擊舊案的還款金流。

P2P業者說，各銀行關掉帳戶的情況一直出現，問題也愈來愈大，這讓正規業者生存空間愈來愈狹隘，對非法業者卻沒有任何預防效果。P2P業者說，金管會2023年10月對P2P業者訂出三大指導原則，要求P2P平台業者不能碰金流，但業者認為，該指導原則、應該是不能溯及既往。換言之，舊的借貸案、P2P仍可扮演代理收付款項移轉的角色，但如今卻通通被銀行關掉帳戶。

金管會曾在與銀行、P2P業者會議中，表達不樂見銀行因想去風險化而對P2P全面縮手，期盼在訂定指導原則，讓P2P業者有所遵循後，各銀行能個案審酌風險，而非看到P2P業者就全拒於門外。

目前僅剩遠東銀、永豐銀兩家銀行各和一家P2P業者合作資金保管和金流服務。

P2P 信託 風險

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