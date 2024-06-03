產險業異業結盟 推一站式服務

在數位時代，為了衝刺網路投保市場，產險業擴大結盟圈，像是富邦產險與航空業聯手，中信產險攜手電信業，明台產險與銀行業合作等，透過異業結合，推出「一站式」服務，積極搶攻網投大餅。

富邦產險積極打造「場景保險」服務，繼去年12月底首例獲金管會核准與台灣大哥大推廣創新型保險服務後，富邦產險再向金管會申請與momo購物網、星宇航空攜手合作，分別推出網路投保行動裝置險、家電險，以及網路投保旅平險及不便險，獲得金管會核准試辦。

富邦產險表示，民眾經常於假期安排出國旅遊，星宇航空客戶於官網完成購買機票，即可接續網路投保「旅平險及不便險」，或於購買機票後，進入行程管理頁面輸入訂位代號、電子機票號碼和英文姓名，亦可於網路投保旅平險及不便險。

中信產險則與遠傳電信聯手，今年推出旅行綜合保險，納入海外自駕及演唱會在內特定海外活動取消等保障，受消費者青睞。近日獲金管會核准，規劃於第2季再推出另一創新網路投保服務，消費者透過遠傳App就能投保，也可完成國際漫遊申請、旅平險投保、海外訂房及旅遊行程預定，並將保費直接合併電信帳單繳費。

明台產險則與樂天國際銀行攜手打造「一站式線上投保」服務，只要登入樂天國際銀行App保險專區，點選明台四大產險：汽車險、機車險、旅遊險及住火險，就能立即投保，享有專屬優惠。

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