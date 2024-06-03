產險業淨值1,382億兩年新高 花蓮強震影響損益不大
產險業稅前盈餘已突破百億大關。據金管會統計，產險業累計前四月稅前盈餘達107億元，年增112億元，淨值達1,382億元，創24個月新高。
而外界關注4月3日花蓮強震對產險業損益的影響，業者皆認為，各產險都有安排再保，所以影響不大。
金管會公布產險業今年4月稅前盈餘僅14億元，月減六成，為近四個月新低，但累計前4月稅前盈餘達107億元，相較去年同期淨損5億元，年增112億元，由虧轉盈。
產險業4月底淨值達1,382億元，月增8億元、年增621億元，年成長達81.6%，主因業務承保利益及財務投資利益雙雙成長。
而外界關注4月3日花蓮強震對產險業的影響，對此，新產總經理何英蘭表示，由於公證公司都還在理算當中，據了解，因為各產險都有安排再保，所以對整個產險業雖有影響，但影響不大。
中再保總經理鍾志宏表示，針對大型天災、火災等，產險公司都有評估安排再保險去轉移風險，加上如今風控管理要求更加嚴格，因此對於市場來說應不至於有太大的衝擊，如0403花蓮大地震，中再保已事先安排轉再保，而巨災之後的定損，則因國內公證人力有限，目前靜待公證人逐案評估，相關的損失情形將自第2季法說會中逐步揭露，並於今年底財報足額反應。
據產險業統計，19家產險公司4月的簽單保費收入總計約218.8億元，與去年4月保費總收入195.2億元相比，年成長12.1%；累計今年前四月簽單保費達898.2億元，較去年同期809.1億元，增加89.1億元，年成長11%。
其中，工程險因各大公司積極參與綠能保險業務，保費年成長逾六成，航空險也成長逾三成。
展望今年，產險業者指出，政府持續推動綠能產業及永續發展，如離岸風電、太陽光電及儲能設備等基礎建設，有利工程險與責任險業績；因應國際淨零政策，政府積極推動汽機車全面電動化、汽機車數量持續增加及通膨對車險保費的影響，也將使車險業績持續成長。同時，市場費率與商品監理紀律化，能避免市場價格競爭，有助於穩定市場。
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