台股飆 股票資本利得大增

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

今年首季台股大漲13%，金控旗下子銀行股票評價利益大豐收，成上繳母金控配股息的強力後援。

據12家金控旗下子銀行財報揭露，第1季新增股票未實現利益共165億元、另已實現91.4億元的股票資本利得則轉入保留盈餘，有助提高未來母金控配股與配息空間。

銀行主管說，3月至今，台股續漲4.3%，有助續提升金控子銀行股票評價利益，股票未實現利益愈豐、處分後的資本利得，可轉入保留盈餘也愈多。

依規定，銀行業帳列其他綜合損益（OCI）的股票部位，處分後的資本利得（已實現部位），不影響損益，是直接進保留盈餘。因今年首季台股飆漲，金控旗下子銀行已實現股票的資本利得也大增。

據12家金控旗下子銀行（台新銀未揭露該項目）首季財報，首季12家銀行已實現股票資本利得共91.4億元，其中以合庫已實現資本利得29.5億元最高，兆豐銀和永豐銀各有25.7億元及22.5億元水準，均有助提高母金控配股息空間。

若以股票未實現部位的評價利益來看，首季以華南銀、第一銀各新增30億元及29.7億元最高，北富銀和兆豐銀也有逾20億元的水準，潛在實現股票資本利得豐厚、可轉入保留盈餘也愈多。

若將已實現、未實現股票部位合計，12家金控旗下子銀行首季股票評價利益達256.3億元，較上季增加72%，顯示這波台股飆漲，讓子銀行股票評價利益大豐收。

台股 永豐 資本利得

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