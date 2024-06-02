快訊

明雨勢趨緩...北部轉涼低溫僅21度 周二再迎水氣「這3天」降雨最劇

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

央行13日將召開理監事會 兩大首席經濟學家解析Q3利匯率走勢

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行第2季理監事會將於6月13日登場，展望今年總體經濟情勢，永豐金控首席經濟學家黃蔭基用四句話妙喻：「2024年生肖屬龍，股市屬牛，央行屬鷹，日圓屬熊」；國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，央行是否升息，民眾通膨預期及新台幣匯率為兩大考量重點。

黃蔭基研判，央行第2季利率將按兵不動有三項主因，首先，國內通膨向下趨勢尚未改變，永豐金預估，今年第1季至第4季通膨預估值依序為2.34%、2.27%、2.2%與1.72%，第4季將低於2%的通膨警戒線。其次是外在環境，國際投行與FedWatch預期聯準會將於9月降息，但美國就業強，通膨下降速度慢。

第三是央行有三項難以量化的變數，包括戰爭何時發生與結束均難以預測，大國互相制裁引發的供應鏈移轉，及因應氣候變遷產生碳費徵收等成本恐助長通膨，這些因素令央行決策時陷入兩難，而這也是央行屬「鷹」的關鍵。

在新台幣匯率方面，黃蔭基預估，新台幣匯率第3季將維持31~33元的偏弱走勢，「今年恐看不到2字頭」。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，央行是否升息，須考量民眾的通膨預期及新台幣匯率，由於今年經濟成長表現亮眼，加上通膨年增率大於2%，預估央行第2季利率將按兵不動，並維持貨幣緊縮基調。

林啟超認為，近期市場對通膨的預期略有回降，且相較於其他亞幣，新台幣匯率貶值幅度較為有限，若央行再升息，可能促使新台幣匯率強過其他亞幣，不利工具機等出口產業競爭力，以此研判，第2季央行利率凍漲的機率較高。

林啟超分析，近期新台幣匯率與美國十年公債殖利率亦步亦趨，比起聯準會首次降息，他更關注這波降息循環的幅度。因聯準會主席鮑爾將在8月22日登場的傑克森洞年會上發表演說，是否進一步透露聯準會降息的訊息，市場屏息以待，在此之前，新台幣匯率升值幅度受限，32字頭難以升破；若聯準會下半年降息，新台幣匯率將有升值空間，但大幅升值的可能性不高。

看好出口成長，主計總處上修今年經濟成長率，由2月的3.43％提高至3.94％；但國際原物料價格略有回升，加上外食費及房租漲勢延續，主計總處上修今年通膨年增率至2.07%，較2月提高0.22個百分點，連三年超過2%通膨警戒線。

著眼電價將於4月調漲，央行3月理監事會意外升息半碼（0.125個百分點），重貼現率由1.875%上修至2%，創下逾15年新高。

台幣匯率 央行 通膨

延伸閱讀

運算通膨將臨 黃仁勳：GPU買越多省越多「電力只多3倍、速度快100倍」

抓住民眾不滿情緒！疫情、戰爭引爆民怨 歐洲議會選舉極右翼趁勢崛起

通膨率 估超過2%警戒線

經濟日報社論／美國大選年 聯準會左右為難

相關新聞

憂國內股匯風險升溫 央行緊盯這兩大變數

中央銀行指出，台股震盪走升、創歷史新高．且波動幅度再度走升，4月底上市指數波動率升至18.11%；由於我國股市與國際股市...

台股上攻加台幣貶值 金融三業前四月大賺約4000億

台股站上2萬點後大盤繼續上攻，加上台幣匯率貶值帶動匯兌收益兩大因素助攻，金融三業4月獲利再創高峰。金管會發布最新統計顯示...

國泰人壽推優質企業員工優惠房貸 利率最低2.2%起跳

房貸市場火熱，壽險也加入戰局，國泰人壽近期針對全國前2000大企業的員工再推出房貸優惠，不限國壽保戶，只要達一定年收入標...

匯市最前線／台幣32.2~32.5元波動

台股上周五（31日）重挫190點收21,174點，但新台幣匯率在出口商蜂擁拋匯、中央銀行進場調節下由黑翻紅，終場升值2....

超額儲蓄將突破4兆新高 閒置資金仍多

行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄率上修至16.70%，超額儲蓄高達4.21兆元，繼連續四年站穩3兆元後，今年將...

富邦集團董座勉勵東海畢業生 蔡明忠：自我對話 找出優缺點

富邦集團董事長蔡明忠昨（1）日應邀擔任東海大學畢業典禮演講嘉賓，他以個人三點人生經驗勉勵畢業生，即自我對話、勿忘初衷；保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。