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憂國內股匯風險升溫 央行緊盯這兩大變數

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率。圖／聯合報系資料照
新台幣匯率。圖／聯合報系資料照

中央銀行指出，台股震盪走升、創歷史新高，且波動幅度再度走升，4月底上市指數波動率升至18.11%；由於我國股市與國際股市連動性高，考量近期地緣政治風險攀升，及主要央行貨幣政策走向仍具不確定性，將影響全球經濟及國際股市，進而牽動我國股市表現，應密切關注。

央行近日出爐的金融穩定報告顯示，今年前四月，因市場預期主要央行將放寬貨幣政策、AI應用帶動科技股持續上漲，我國股市持續上揚，上市股價指數續創歷史新高，4月底漲抵20,397點，較2023年底上漲13.75%；5月台股再創新高，5月28日盤中最高一度達21,937.4點。

此外，新台幣匯率大致呈貶值走勢，去年底收在30.735元，全年貶值0.09%。今年初因美國通膨下降程度不如預期，聯準會持續維持緊縮貨幣政策，加上地緣政治風險升溫帶動美元走強，新台幣對美元匯率轉貶，4月底收在32.542元，較2023年底貶值5.55%。不過，新台幣匯率5月已見翻升，31日收在32.42元，5月升值1.22角，升幅為0.38%。

央行指出，今年前四月美元持續走強，亞洲主要貨幣均續貶。新台幣匯率波動率介於2.27%-5.74%間，波動幅度低於日圓、歐元及韓元，略高於星幣。

央行表示，近兩年受台股表現亮麗、美國降息預期及高股息誘因等影響，國內ETF快速成長，今年4月底檔數升抵234檔，規模增至4.75兆元，占整體境內基金規模7.80兆元的60.96%，受益人數亦擴增至1,162萬人，創歷史新高。

央行特別提醒，ETF投資具有多項優點，但投資人亦面臨價格風險、追蹤誤差風險、基金清算風險等，且當ETF交易量大幅攀升，可能對市場產生助漲助跌效果，值得密切注意。

台幣匯率 央行 新台幣

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