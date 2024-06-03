保險小百科／小額終老險 可加傷害險
小額終老保險是因應人口老化趨勢，為普及高齡者基本保險保障而推動之保險商品，目前小額終老保險包含終身壽險，可提供被保險人身故或完全失能時保障，保障期間為終身，並可附加1年期傷害保險附約（每人累計保額上限10萬元），增加因意外傷害事故所致死亡或失能之保障。
凱基人壽指出，相較於一般壽險，小額終老保險投保門檻低（最低保險金額10萬元）、保費便宜、保障終身且內容簡單易懂。自2023年5月1日起，金管會已放寬小額終老保險投保金額及件數限制，傳統型終身人壽保險主契約保額上限由70萬元提高至90萬元，有效契約件數由三件放寬為四件。
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